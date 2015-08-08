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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Куинз Парк Рейнджерс
Чарльтон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 08 августа 2015
Чарльтон
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
52'
Т. Уотт
72'
М. Фокс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Т. Уотт
90'
Замена
К. Себальос
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
90'
89'
Желтая карточка
П. Кончески
85'
Замена
С. Полтер
️️️️
Ч. Остин
84'
Желтая карточка
К. Хилл
Замена
З. Бергдич
️️️️
Э. Ба
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Фокс
Пас отдал
Т. Уотт
72'
71'
Замена
А. Форлин
️️️️
К. Хенри
71'
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
Т. Чери
Желтая карточка
Э. Ба
60'
Желтая карточка
А. Диарра
57'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уотт
Пас отдал
Э. Ба
52'
Замена
Т. Уотт
️️️️
К. Грант
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
3-1-4-2
1
Поуп
20
Солли
3
Фокс
5
Бауэр
5
Каши
7
Ба
12
Диарра
24
Кузинс
7
Гудмундссон
24
Макиенок
9
Грант
4-5-1
31
Грин
24
Перч
6
Хилл
5
Онуоха
15
Кончески
25
Филлипс
21
Луонго
9
Чери
12
Макки
20
Хенри
32
Остин
7
Ба
19
Бергдич
19
Бергдич
7
Ба
9
Грант
32
Уотт
32
Уотт
9
Грант
7
Гудмундссон
10
Себальос
10
Себальос
7
Гудмундссон
20
Хенри
18
Форлин
18
Форлин
20
Хенри
32
Остин
91
Полтер
91
Полтер
32
Остин
9
Чери
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
9
Чери
Остались в запасе
Чарльтон
Куинз Парк Рейнджерс
26
Гарри Леннон
ЦЗ
33
Димитар Митов
ВР
4
Джонни Джексон
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
26
Гарри Леннон
ЦЗ
33
Димитар Митов
ВР
4
Джонни Джексон
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Чарльтон - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Вэлли
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