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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 августа 2015
Хаддерсфилд Таун
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
84'
Т. Чери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+3
Желтая карточка
М. Филлипс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Перч
84'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чери
Пас отдал
М. Луонго
Замена
М. Карайол
️️️️
Н. Уэллс
80'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ш. Сканнелл
72'
Желтая карточка
Д. Хогг
63'
61'
Желтая карточка
П. Кончески
Замена
️️️️
М. Хадсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
41
Брендон Комли
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
36
Тайлер Блэквуд
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
4-3-3
1
Мерфи
3
Дэвидсон
6
Линч
5
Хадсон
2
Смит
19
Баттерфилд
6
Хогг
4
Уайтхэд
9
Сканнелл
21
Уэллс
11
Миллер
4-5-1
31
Грин
24
Перч
5
Онуоха
24
Холл
15
Кончески
25
Филлипс
16
Доугти
9
Чери
18
Форлин
21
Луонго
32
Остин
21
Уэллс
29
Карайол
29
Карайол
21
Уэллс
9
Сканнелл
11
Лолли
11
Лолли
9
Сканнелл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
26
Ллойд Эллинсон
ВР
33
Гарри Банн
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
42
Коул Кпекава
ЦЗ
41
Брендон Комли
ЦП
36
Тайлер Блэквуд
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
33
Гарри Банн
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦП
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
41
Брендон Комли
ЦП
36
Тайлер Блэквуд
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Райт
(Кэмбриджшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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