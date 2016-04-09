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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Чарльтон
Куинз Парк Рейнджерс - Чарльтон: обзор матча 09 апреля 2016
Куинз Парк Рейнджерс
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 1
Завершен
Чарльтон
45'
М. Филлипс
62'
Д. Кузинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Чарльтон
89'
Замена
Д. Джексон
️️️️
А. Лукман
Желтая карточка
Н. Онуоха
86'
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
Д. Хойлетт
85'
83'
Замена
Г. Леннон
️️️️
М. Фокс
Желтая карточка
К. Кпекава
66'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кузинс
Пас отдал
К. Солли
Замена
К. Кпекава
️️️️
Д. Перч
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Филлипс
Пас отдал
Д. Хойлетт
45'
34'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Я. Саного
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-5-1
12
Смитис
24
Холл
24
Перч
14
Робинсон
5
Онуоха
30
Хойлетт
21
Луонго
20
Хенри
9
Чери
25
Филлипс
91
Полтер
4-3-3
1
Поуп
5
Тейшейра
3
Фокс
20
Солли
16
Фанни
12
Диарра
11
Хэрриот
24
Кузинс
9
Саного
25
Ветокеле
11
Лукман
24
Перч
42
Кпекава
42
Кпекава
24
Перч
30
Хойлетт
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
30
Хойлетт
3
Фокс
26
Леннон
26
Леннон
3
Фокс
11
Лукман
4
Джексон
4
Джексон
11
Лукман
9
Саного
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Саного
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Чарльтон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
30
Стефен Хендерсон
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Чарльтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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