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Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф: обзор матча 15 августа 2015
Куинз Парк Рейнджерс
15.08.2015, суббота, 19:15
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 2
Завершен
Кардифф
33'
К. Хилл
56'
Ч. Остин
63'
Ш. Моррисон
90'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
90'
ГОЛ! 2:2!
С. Мэлони
Пас отдал
Д. Роллс
82'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
Б. Глэдвин
76'
69'
Замена
К. Нун
️️️️
К. Дикгакой
Замена
С. Полтер
️️️️
Ч. Остин
68'
63'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
П. Уиттингем
59'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Ревелл
ГОЛ! 2:0!
Ч. Остин
Пас отдал
К. Хилл
56'
Замена
М. Доугти
️️️️
Т. Чери
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Хилл
Пас отдал
М. Филлипс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
2
Фабио
ПЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
4-4-1-1
31
Грин
15
Кончески
5
Онуоха
6
Хилл
24
Перч
21
Луонго
20
Хенри
9
Чери
25
Филлипс
7
Глэдвин
32
Остин
4-4-2
21
Мур
2
Мэлони
16
Коннолли
23
Моррисон
21
Пелтье
32
Роллс
7
Уиттингем
15
Дикгакой
13
Пилкингтон
18
Ревелл
20
Мэйсон
9
Чери
16
Доугти
16
Доугти
9
Чери
7
Глэдвин
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
7
Глэдвин
32
Остин
91
Полтер
91
Полтер
32
Остин
15
Дикгакой
12
Нун
12
Нун
15
Дикгакой
13
Пилкингтон
10
Амеоби
10
Амеоби
13
Пилкингтон
18
Ревелл
9
Джонс
9
Джонс
18
Ревелл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
42
Коул Кпекава
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
13
Бен Уилсон
ВР
2
Фабио
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
2
Фабио
ПЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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