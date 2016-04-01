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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро: обзор матча 01 апреля 2016
Куинз Парк Рейнджерс
01.04.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 3
Завершен
Мидлсбро
31'
Д. Макки
86'
Т. Чери
18'
Д. Роудс
52'
Г. Рамирес
57'
Б. Гибсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
ГОЛ! 2:3!
Т. Чери
Пас отдал
С. Полтер
86'
84'
Замена
Д. Айяла
️️️️
С. Даунинг
Замена
К. Вашингтон
️️️️
А. Форлин
79'
78'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Роудс
Желтая карточка
Д. Перч
77'
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
Д. Макки
69'
67'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Филлипс
62'
57'
ГОЛ! 1:3!
Б. Гибсон
Пас отдал
Г. Лидбиттер
52'
ГОЛ! 1:2!
Г. Рамирес
Пас отдал
Г. Лидбиттер
51'
Пенальти не реализован!
Г. Лидбиттер
ГОЛ! 1:1!
Д. Макки
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
29
Джордан Роудс
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-5-1
12
Смитис
33
Анджелла
24
Холл
5
Онуоха
24
Перч
18
Форлин
9
Чери
20
Хенри
12
Макки
25
Филлипс
91
Полтер
3-4-1-2
1
Константопулос
32
Фрэнд
23
Гибсон
26
Калас
19
Даунинг
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
37
Адома
11
Рамирес
10
Нсуе
29
Роудс
25
Филлипс
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Филлипс
18
Форлин
14
Вашингтон
14
Вашингтон
18
Форлин
12
Макки
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
12
Макки
19
Даунинг
4
Айяла
4
Айяла
19
Даунинг
11
Рамирес
28
Форшоу
28
Форшоу
11
Рамирес
29
Роудс
35
Наджент
35
Наджент
29
Роудс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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