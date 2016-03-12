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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд: обзор матча 12 марта 2016
Куинз Парк Рейнджерс
12.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 0
Завершен
Брентфорд
38'
Д. Хойлетт
66'
С. Полтер
71'
Т. Чери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
Желтая карточка
М. Луонго
90'
Замена
Д. Макки
️️️️
С. Полтер
85'
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
К. Хенри
82'
76'
Замена
С. Саундерс
️️️️
Д. Свифт
76'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Д. МакИкран
Замена
М. Луонго
️️️️
Т. Чери
74'
ГОЛ! 3:0!
Т. Чери
Пас отдал
А. Форлин
71'
ГОЛ! 2:0!
С. Полтер
Пас отдал
Т. Чери
66'
64'
Замена
Л. Вибе
️️️️
С. Каньос
Желтая карточка
Д. Хойлетт
50'
48'
Желтая карточка
Р. Вудс
Желтая карточка
К. Хенри
48'
Желтая карточка
С. Полтер
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
К. Хилл
38'
35'
Желтая карточка
С. Каньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
4-5-1
12
Смитис
5
Онуоха
24
Перч
33
Анджелла
6
Хилл
30
Хойлетт
20
Хенри
18
Форлин
9
Чери
25
Филлипс
91
Полтер
2-5-2-1
27
Баттон
6
Дин
21
Бидуэлл
31
Джадж
4
МакКормак
16
МакИкран
23
Йеннарис
18
Вудс
7
Каньос
8
Свифт
5
Барбе
9
Чери
21
Луонго
21
Луонго
9
Чери
91
Полтер
12
Макки
12
Макки
91
Полтер
20
Хенри
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
20
Хенри
16
МакИкран
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
16
МакИкран
7
Каньос
26
Вибе
26
Вибе
7
Каньос
8
Свифт
7
Саундерс
7
Саундерс
8
Свифт
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
42
Коул Кпекава
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Даниэл Тошер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Фред Грэм
(Эссекс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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