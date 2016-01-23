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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон: обзор матча 23 января 2016
Куинз Парк Рейнджерс
23.01.2016, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
2'
С. Полтер
48'
Д. Хенри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
82'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
Т. Чери
️️️️
К. Хенри
73'
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хенри
ГОЛ! 1:0!
С. Полтер
Пас отдал
М. Филлипс
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
4-1-4-1
12
Смитис
15
Кончески
5
Онуоха
24
Перч
24
Холл
8
Фер
30
Хойлетт
21
Луонго
20
Хенри
25
Филлипс
91
Полтер
3-2-4-1
1
Икеме
2
Йорфа
23
Батт
2
Доэрти
15
Коди
6
Эбанкс-Лэнделл
29
МакДональд
17
Хенри
16
Эдвардс
3
ван Ла Парра
19
Ле Фондре
20
Хенри
9
Чери
9
Чери
20
Хенри
16
Эдвардс
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Эдвардс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
1
Джо Ламли
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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