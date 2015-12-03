Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 03 декабря 2015
Рединг
03.12.2015, четверг, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
90'
Н. Онуоха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
90'
ГОЛ! 0:1!
Н. Онуоха
Пас отдал
А. Форлин
Замена
О. Джон
️️️️
Н. Блекмэн
80'
Замена
О. Са
️️️️
М. Выдра
80'
76'
Замена
Т. Чери
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Алекс
73'
Желтая карточка
О. Норвуд
68'
63'
Замена
Ч. Остин
️️️️
М. Петрассо
41'
Желтая карточка
Г. Холл
29'
Желтая карточка
Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Алекс
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Нил Уорнок
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-2-1-3
26
Аль-Хабси
3
Тэйлор
6
Гектор
35
Фердинанд
2
Гантер
10
Норвуд
19
Уильямс
8
Алекс
9
Блекмэн
11
Выдра
12
МакКлири
4-1-5
31
Грин
5
Онуоха
24
Перч
24
Холл
15
Кончески
8
Фер
25
Филлипс
30
Хойлетт
18
Форлин
30
Сандро
42
Петрассо
11
Выдра
70
Са
70
Са
11
Выдра
9
Блекмэн
15
Джон
15
Джон
9
Блекмэн
8
Алекс
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
8
Алекс
30
Хойлетт
9
Чери
9
Чери
30
Хойлетт
42
Петрассо
32
Остин
32
Остин
42
Петрассо
Остались в запасе
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+