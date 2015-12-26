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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 26 декабря 2015
Ипсвич Таун
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
78'
Д. Дуглас
90+2'
Л. Чамберс
45'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 2:1!
Л. Чамберс
Пас отдал
Ф. Сирс
90'
+2
Замена
Л. Варни
️️️️
Д. Мерфи
90'
90'
Желтая карточка
Н. Онуоха
Желтая карточка
Т. Оар
88'
83'
Замена
Т. Чери
️️️️
М. Филлипс
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуглас
78'
71'
Замена
Сандро
️️️️
Л. Фер
Замена
Т. Оар
️️️️
Б. Питман
68'
66'
Желтая карточка
П. Кончески
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
61'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Л. Фер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
17
Кевин Брю
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
30
Сандро
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
4-3-3
1
Геркен
3
Кнудсен
15
Смит
4
Чамберс
6
Берра
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
20
Сирс
9
Мерфи
11
Питман
4-1-4-1
31
Грин
5
Онуоха
24
Холл
33
Анджелла
15
Кончески
8
Фер
25
Филлипс
30
Хойлетт
20
Хенри
18
Форлин
91
Полтер
2
Мэйтленд-Найлс
10
Фрейзер
10
Фрейзер
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
15
Оар
15
Оар
11
Питман
9
Мерфи
42
Варни
42
Варни
9
Мерфи
8
Фер
30
Сандро
30
Сандро
8
Фер
25
Филлипс
9
Чери
9
Чери
25
Филлипс
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
12
Алекс Смитис
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
17
Кевин Брю
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дрисдейл
(Линкольншир)
Стадион:
Портмен Роуд
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