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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс - Брайтон: обзор матча 15 декабря 2015
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
65'
Ч. Остин
88'
Ч. Остин
53'
Д. Стивенс
55'
Р. ван Ла Парра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брайтон
ГОЛ! 2:2!
Ч. Остин
Пас отдал
А. Форлин
88'
85'
Замена
У. Хюнемайер
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
А. Форлин
85'
84'
Вторая желтая
Л. Данк
Замена
С. Полтер
️️️️
Л. Фер
82'
79'
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Т. Хемед
78'
Замена
Б. Замора
️️️️
Д. Уилсон
76'
Желтая карточка
Л. Данк
ГОЛ! 1:2!
Ч. Остин
65'
Замена
К. Хенри
️️️️
Сандро
55'
Желтая карточка
Н. Онуоха
55'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Ла Парра
Пас отдал
Б. Каял
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стивенс
Пас отдал
Л. Данк
Желтая карточка
Г. Анджелла
39'
Замена
Г. Анджелла
️️️️
Д. Перч
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
30
Сандро
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-1-4-1
31
Грин
15
Кончески
5
Онуоха
24
Холл
24
Перч
8
Фер
30
Хойлетт
30
Сандро
18
Форлин
25
Филлипс
32
Остин
3-4-3
13
Стокдейл
2
Бруно
3
Грир
5
Данк
14
Кальдерон
7
Каял
16
Стивенс
3
ван Ла Парра
21
Уилсон
18
Мерфи
10
Хемед
24
Перч
33
Анджелла
33
Анджелла
24
Перч
30
Сандро
20
Хенри
20
Хенри
30
Сандро
8
Фер
91
Полтер
91
Полтер
8
Фер
18
Мерфи
2
Хюнемайер
2
Хюнемайер
18
Мерфи
10
Хемед
48
Крофтс
48
Крофтс
10
Хемед
21
Уилсон
25
Замора
25
Замора
21
Уилсон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон
12
Алекс Смитис
ВР
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
45
Элвис Ману
ЛВ
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брайтон
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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