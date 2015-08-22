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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм: обзор матча 22 августа 2015
Куинз Парк Рейнджерс
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
4 : 2
Завершен
Ротерхэм
42'
Ч. Остин
50'
Т. Чери
63'
Ч. Остин
90'
Ч. Остин (П)
72'
Д. Кларк-Харрис
88'
Т. Торп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
Замена
К. Кпекава
️️️️
Т. Чери
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Ч. Остин
90'
88'
ГОЛ! 3:2!
Т. Торп
Пас отдал
Д. Коллинс
Замена
С. Полтер
️️️️
М. Луонго
82'
79'
Желтая карточка
К. Магуайр
78'
Замена
К. Магуайр
️️️️
Г. Уорд
Замена
М. Доугти
️️️️
А. Форлин
77'
72'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
Л. Фреклингтон
69'
Желтая карточка
Л. Бакстон
68'
Замена
А. Уайт
️️️️
Э. Ледесма
ГОЛ! 3:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Р. Грин
63'
Желтая карточка
Ч. Остин
62'
ГОЛ! 2:0!
Т. Чери
Пас отдал
М. Луонго
50'
46'
Замена
Т. Торп
️️️️
Р. Смолвуд
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Т. Чери
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Ротерхэм
13
Келле Рос
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
11
Пол Грин
АП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
4-5-1
31
Грин
15
Кончески
5
Онуоха
24
Холл
24
Перч
9
Чери
21
Луонго
20
Хенри
18
Форлин
25
Филлипс
32
Остин
3-4-3
13
Рос
2
Бакстон
45
Халфорд
4
Коллинс
8
Фреклингтон
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
18
Уорд
9
Кларк-Харрис
26
Ледесма
27
Дербишир
9
Чери
42
Кпекава
42
Кпекава
9
Чери
18
Форлин
16
Доугти
16
Доугти
18
Форлин
21
Луонго
91
Полтер
91
Полтер
21
Луонго
18
Уорд
17
Магуайр
17
Магуайр
18
Уорд
21
Смолвуд
23
Торп
23
Торп
21
Смолвуд
26
Ледесма
3
Уайт
3
Уайт
26
Ледесма
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
12
Алекс Смитис
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
11
Пол Грин
АП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
11
Пол Грин
АП
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дин Уайтстоун
(Нортгемптон)
Стадион:
Лофтус Роуд
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