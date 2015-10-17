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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 октября 2015
Бирмингем Сити
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
24'
П. Робинсон
63'
П. Кэддис (П)
17'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Д. Грей
87'
84'
Замена
С. Полтер
️️️️
Д. Эммануэль-Томас
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Д. Дэвис
74'
72'
Замена
Д. Тошер
️️️️
Сандро
71'
Замена
М. Луонго
️️️️
Л. Фер
Желтая карточка
П. Кэддис
68'
64'
Желтая карточка
Н. Онуоха
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Кэддис
63'
ГОЛ! 1:1!
П. Робинсон
Пас отдал
Д. Грей
24'
23'
Желтая карточка
Д. Перч
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Н. Онуоха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Сандро
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-4-1-1
29
Кушчак
4
Робинсон
17
Гроундс
5
Моррисон
41
Кэддис
8
Кифтенбельд
19
Магома
25
Глисон
16
Дэвис
10
Грей
8
Дональдсон
4-1-4-1
31
Грин
24
Перч
24
Холл
5
Онуоха
15
Кончески
8
Фер
25
Филлипс
9
Чери
20
Хенри
30
Сандро
13
Эммануэль-Томас
10
Грей
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
10
Грей
16
Дэвис
22
Шайнни
22
Шайнни
16
Дэвис
30
Сандро
28
Тошер
28
Тошер
30
Сандро
8
Фер
21
Луонго
21
Луонго
8
Фер
13
Эммануэль-Томас
91
Полтер
91
Полтер
13
Эммануэль-Томас
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Карл Бойсон
(Восточный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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