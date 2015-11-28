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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс: обзор матча 28 ноября 2015
Куинз Парк Рейнджерс
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
58'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Замена
К. Хенри
️️️️
Д. Хойлетт
89'
83'
Желтая карточка
Л. Кук
80'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
М. Антенуччи
67'
Замена
Д. Ботака
️️️️
А. Моуатт
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
А. Форлин
58'
Замена
Ч. Остин
️️️️
М. Петрассо
57'
Замена
Т. Чери
️️️️
Ю. Сук-Йон
56'
36'
Желтая карточка
С. Уоттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Сандро
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Нил Уорнок
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Лидс
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-2-5
31
Грин
24
Холл
5
Онуоха
24
Перч
15
Кончески
3
Юн Сук-Йон
30
Хойлетт
42
Петрассо
30
Сандро
18
Форлин
25
Филлипс
3-2-2-2
16
Сильвестри
25
Уоттон
6
Купер
55
Беллуски
15
Даллас
18
Тэйлор
20
Моуатт
10
Кук
7
Антенуччи
9
Вуд
30
Хойлетт
20
Хенри
20
Хенри
30
Хойлетт
3
Юн Сук-Йон
9
Чери
9
Чери
3
Юн Сук-Йон
42
Петрассо
32
Остин
32
Остин
42
Петрассо
20
Моуатт
17
Ботака
17
Ботака
20
Моуатт
7
Антенуччи
94
Эрвин
94
Эрвин
7
Антенуччи
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Остались в запасе
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Лофтус Роуд
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