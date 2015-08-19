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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 августа 2015
Вулверхэмптон
19.08.2015, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
17'
Б. Афобе
24'
К. МакДональд
38'
Ч. Остин
52'
М. Филлипс
72'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
К. Коди
90'
+5
89'
Замена
С. Полтер
️️️️
А. Форлин
78'
Замена
М. Доугти
️️️️
Т. Чери
Желтая карточка
А. Ле Фондре
75'
72'
ГОЛ! 2:3!
М. Филлипс
Пас отдал
М. Луонго
65'
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Н. Дико
63'
61'
Желтая карточка
Н. Онуоха
52'
ГОЛ! 2:2!
М. Филлипс
Пас отдал
Д. Перч
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Хенри
46'
Желтая карточка
К. Хаус
45'
+1
38'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Остин
Пас отдал
М. Филлипс
ГОЛ! 2:0!
К. МакДональд
24'
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-2-3-2
1
Мартинес
13
Голбоурн
15
Коди
30
Хаус
2
Йорфа
19
Стирмен
17
Хенри
29
МакДональд
16
Эдвардс
12
Дико
23
Афобе
4-5-1
31
Грин
24
Перч
5
Онуоха
24
Холл
15
Кончески
25
Филлипс
18
Форлин
21
Луонго
20
Хенри
9
Чери
32
Остин
12
Дико
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
12
Дико
17
Хенри
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
17
Хенри
9
Чери
16
Доугти
16
Доугти
9
Чери
18
Форлин
91
Полтер
91
Полтер
18
Форлин
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
1
Джо Ламли
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Мулинекс
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