Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павел Аликин - статистика

Завершил карьеру
6 марта 1984 (42)
#3 | Защитник
186 см | 79 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
Родина
0 : 0
03.06.2023
Рубин
1' - 90'
Россия. Первая лига, 33 тур
Волга
0 : 1
27.05.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 32 тур
Родина
2 : 2
21.05.2023
Кубань
Был в запасе
Россия. Первая лига, 31 тур
Нефтехимик
1 : 5
13.05.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 30 тур
Родина
2 : 1
07.05.2023
Уфа
Был в запасе
Россия. Первая лига, 29 тур
Енисей
0 : 1
29.04.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 28 тур
Родина
2 : 2
22.04.2023
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Первая лига, 27 тур
Родина
2 : 0
15.04.2023
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Первая лига, 26 тур
Балтика
0 : 0
07.04.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 25 тур
Родина
1 : 3
01.04.2023
Акрон
Был в запасе
Россия. Первая лига, 24 тур
Краснодар-2
1 : 0
26.03.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 23 тур
Родина
2 : 0
18.03.2023
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 22 тур
Арсенал
2 : 3
12.03.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 21 тур
Родина
2 : 1
05.03.2023
Шинник
1' - 90'
Россия. Первая лига, 20 тур
Волгарь
1 : 1
27.11.2022
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 19 тур
Родина
1 : 1
20.11.2022
Велес
1' - 90'
Россия. Первая лига, 18 тур
Алания
1 : 3
13.11.2022
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 17 тур
Родина
2 : 1
06.11.2022
Волга
1' - 90'
Россия. Первая лига, 16 тур
Кубань
0 : 1
29.10.2022
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 15 тур
Родина
0 : 2
23.10.2022
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 14 тур
Уфа
0 : 1
16.10.2022
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 13 тур
Родина
0 : 2
09.10.2022
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 12 тур
КАМАЗ
2 : 0
01.10.2022
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 11 тур
Динамо Мх
0 : 0
25.09.2022
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 10 тур
Родина
1 : 2
18.09.2022
Балтика
1' - 90'
53'
Россия. Первая лига, 9 тур
Акрон
2 : 2
11.09.2022
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 8 тур
Родина
1 : 2
04.09.2022
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
27.08.2022
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Родина
1 : 1
21.08.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 5 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2022
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 4 тур
Родина
0 : 0
07.08.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 3 тур
Велес
0 : 2
30.07.2022
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 2 тур
Родина
1 : 3
24.07.2022
Алания
1' - 90'
51'
Россия. Первая лига, 1 тур
Рубин
2 : 0
17.07.2022
Родина
1' - 90'
Главные новости
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
2
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
8
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+