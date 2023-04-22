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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - КАМАЗ
Родина - КАМАЗ: обзор матча 22 апреля 2023
Родина
22.04.2023, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
КАМАЗ
4'
У. Ната
55'
И. Тимошенко
23'
Ю. Кириллов
84'
А. Щербатюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - КАМАЗ
Желтая карточка
И. Андреев
90'
+4
Замена
Р. Куль
️️️️
А. Гордюшенко
85'
84'
ГОЛ! 2:2!
А. Щербатюк
82'
Желтая карточка
А. Герасимов
Желтая карточка
А. Калмыков
82'
82'
Замена
А. Щербатюк
️️️️
Д. Шамкин
Замена
К. Колесниченко
️️️️
М. Султонов
82'
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
М. Караев
82'
82'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
В. Бабаев
Замена
И. Андреев
️️️️
И. Тимошенко
72'
69'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Арустамян
69'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
Ю. Кириллов
57'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
А. Абрамов
ГОЛ! 2:1!
И. Тимошенко
55'
Желтая карточка
Р. Фищенко
54'
Замена
А. Калмыков
️️️️
О. Дмитриев
46'
37'
Желтая карточка
А. Абрамов
Желтая карточка
М. Караев
34'
23'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кириллов
ГОЛ! 1:0!
У. Ната
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Айдаров
49
Караев
3
Плиев
55
Крижан
36
Воропаев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
33
Ната
34
Дмитриев
28
Султонов
99
Тимошенко
3-5-2
71
Мамин
4
Абрамов
20
Полюткин
93
Герасимов
96
Мохаммад
70
Арустамян
42
Кириллов
11
Гаглоев
97
Таликин
11
Бабаев
8
Шамкин
49
Караев
15
Шадринцев
15
Шадринцев
49
Караев
28
Султонов
9
Колесниченко
9
Колесниченко
28
Султонов
72
Гордюшенко
78
Куль
78
Куль
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
99
Андреев
99
Андреев
99
Тимошенко
34
Дмитриев
90
Калмыков
90
Калмыков
34
Дмитриев
70
Арустамян
9
Гираев
9
Гираев
70
Арустамян
42
Кириллов
56
Рейхмен
56
Рейхмен
42
Кириллов
11
Бабаев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
11
Бабаев
4
Абрамов
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
4
Абрамов
8
Шамкин
55
Щербатюк
55
Щербатюк
8
Шамкин
Остались в запасе
Родина
КАМАЗ
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
24
Михаил Мальцев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
24
Михаил Мальцев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Родина - КАМАЗ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Евгений Булатов (Каменск-Уральский)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
академии "Спартак"
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