Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - СКА-Хабаровск
Родина - СКА-Хабаровск: обзор матча 18 марта 2023
Родина
18.03.2023, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
82'
И. Тимошенко (П)
90+5'
Д. Мартовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартовой
90'
+5
Желтая карточка
Р. Куль
90'
+2
Замена
К. Колесниченко
️️️️
И. Тимошенко
90'
+1
Замена
Р. Куль
️️️️
М. Султонов
90'
+1
87'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
Я. Шарль
85'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Ю. Бавин
84'
Замена
Я. Шарль
️️️️
И. Гелоян
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Калмыков
83'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Тимошенко
82'
80'
Желтая карточка
Ю. Бавин
72'
Желтая карточка
И. Петров
Замена
У. Ната
️️️️
О. Дмитриев
71'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
А. Гордюшенко
71'
Желтая карточка
Р. Фищенко
66'
61'
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Жамалетдинов
61'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
М. Гащенков
50'
Желтая карточка
Д. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
33
Уэсли Ната
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
50
Артем Быков
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-1-2-2
91
Баринов
3
Плиев
55
Крижан
15
Шадринцев
4
Юдинцев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
28
Султонов
90
Калмыков
99
Тимошенко
4-3-2-1
98
Имамов
17
Фомин
96
Рукас
3
Иваньков
5
Мусалов
10
Петров
77
Гащенков
40
Бавин
10
Симонян
10
Гелоян
75
Жамалетдинов
34
Дмитриев
33
Ната
33
Ната
34
Дмитриев
72
Гордюшенко
7
Мартовой
7
Мартовой
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
9
Колесниченко
9
Колесниченко
99
Тимошенко
28
Султонов
78
Куль
78
Куль
28
Султонов
90
Калмыков
99
Андреев
99
Андреев
90
Калмыков
Шарль
11
Стародуб
11
Стародуб
Шарль
77
Гащенков
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
77
Гащенков
75
Жамалетдинов
9
Алиев
9
Алиев
75
Жамалетдинов
10
Гелоян
29
Шарль
29
Шарль
10
Гелоян
40
Бавин
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
40
Бавин
Остались в запасе
Родина
СКА-Хабаровск
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
13
Даниил Григорьев
ПВ
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ОП
13
Данила Янов
АП
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ОП
13
Данила Янов
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Родина - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Игорь Вертков (Москва)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Олег Соколов (Калининград)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Родина
СКА-Хабаровск
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
24 ноября
5
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
24 ноября
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
24 ноября
5
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
24 ноября
Слуцкий: «Локомотив» с Галактионовым проиграл бы «Родине»
23 ноября
1
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+