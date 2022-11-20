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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Велес
Родина - Велес: обзор матча 20 ноября 2022
Родина
20.11.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Велес
49'
А. Калмыков
90+3'
Е. Макеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Велес
90'
+4
Красная карточка
Д. Прищепа
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Е. Макеев
90'
Замена
Д. Михайленко
️️️️
К. Кертанов
86'
Замена
П. Баранов
️️️️
Г. Саркисян
86'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
В. Почивалин
Замена
Н. Голдобин
️️️️
И. Андреев
83'
Замена
А. Габараев
️️️️
М. Караев
83'
63'
Замена
Д. Ежков
️️️️
И. Логуа
Замена
В. Адаев
️️️️
И. Тимошенко
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Калмыков
49'
Замена
М. Мальцев
️️️️
И. Петухов
46'
45'
+2
Желтая карточка
И. Логуа
37'
Желтая карточка
Х. Бадоев
Желтая карточка
И. Петухов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
4-1-1-1-3
45
Сангаре
49
Караев
3
Аликин
44
Рыков
36
Воропаев
52
Петухов
72
Гордюшенко
33
Ната
90
Калмыков
99
Андреев
99
Тимошенко
3-3-1-1-1
13
Косаревский
35
Прищепа
79
Бадоев
19
Бокоев
7
Логуа
95
Бацуев
13
Почивалин
18
Кабахидзе
18
Кертанов
99
Саркисян
52
Петухов
24
Мальцев
24
Мальцев
52
Петухов
99
Тимошенко
9
Адаев
9
Адаев
99
Тимошенко
49
Караев
5
Габараев
5
Габараев
49
Караев
99
Андреев
97
Голдобин
97
Голдобин
99
Андреев
7
Логуа
10
Ежков
10
Ежков
7
Логуа
13
Почивалин
24
Кахидзе
24
Кахидзе
13
Почивалин
99
Саркисян
4
Баранов
4
Баранов
99
Саркисян
18
Кертанов
2
Михайленко
2
Михайленко
18
Кертанов
Остались в запасе
Родина
Велес
7
Раймонд Адеола
ЦФ
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
96
Руслан Мальцев
ОП
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
7
Раймонд Адеола
ЦФ
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Родина - Велес
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
ВТБ Арена
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