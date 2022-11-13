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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Родина
Алания - Родина: обзор матча 13 ноября 2022
Алания
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Родина
90+2'
А. Ташаев
23'
А. Калмыков
25'
И. Тимошенко
45'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Родина
ГОЛ! 1:3!
А. Ташаев
90'
+2
81'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Калмыков
74'
Замена
М. Мальцев
️️️️
И. Петухов
69'
Замена
В. Морозов
️️️️
И. Тимошенко
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
67'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Машуков
67'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Х. Хосонов
67'
61'
Желтая карточка
Р. Байтуков
Замена
А. Цараев
️️️️
С. Качмазов
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
А. Калмыков
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
40'
25'
ГОЛ! 0:2!
И. Тимошенко
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Калмыков
Желтая карточка
А. Татаев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Артур Галоян
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
24
Коротков
5
Татаев
15
Кочиев
13
Засеев
80
Хосонов
73
Петров
99
Гиоргобиани
21
Галоян
14
Машуков
3-2-1-1-3
45
Сангаре
49
Караев
24
Клещенко
36
Воропаев
52
Петухов
26
Байтуков
72
Гордюшенко
33
Ната
99
Андреев
90
Калмыков
99
Тимошенко
80
Хосонов
88
Ташаев
88
Ташаев
80
Хосонов
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
14
Машуков
77
Корян
77
Корян
14
Машуков
4
Качмазов
22
Цараев
22
Цараев
4
Качмазов
90
Калмыков
9
Адаев
9
Адаев
90
Калмыков
52
Петухов
24
Мальцев
24
Мальцев
52
Петухов
99
Тимошенко
10
Морозов
10
Морозов
99
Тимошенко
Остались в запасе
Алания
Родина
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Георгий Натабашвили
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
7
Раймонд Адеола
ЦФ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Георгий Натабашвили
ВР
Остались в запасе
7
Раймонд Адеола
ЦФ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Алания - Родина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Александр Самсонов (Балашиха)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Алексей Тюмин (Новочеркасск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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