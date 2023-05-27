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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Родина
Волга - Родина: обзор матча 27 мая 2023
Волга
27.05.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Родина
1'
И. Тимошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Родина
90'
+1
Замена
А. Клещенко
️️️️
Г. Юдинцев
90'
+1
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Гордюшенко
90'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
И. Тимошенко
Замена
В. Соломаха
️️️️
Б. Билалов
82'
78'
Замена
И. Камышев
️️️️
А. Калмыков
73'
Желтая карточка
Р. Куль
71'
Замена
Р. Куль
️️️️
И. Андреев
Замена
Аллеф
️️️️
И. Кубышкин
66'
Желтая карточка
И. Кубышкин
60'
49'
Желтая карточка
З. Плиев
Пенальти не реализован!
Б. Билалов
49'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
Д. Кутин
46'
Замена
М. Туре
️️️️
Г. Паскин
46'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
К. Морозов
46'
Желтая карточка
Д. Кутин
45'
Желтая карточка
Г. Паскин
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
И. Тимошенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
13
Валерий Соломаха
ЦФ
11
Момо Туре
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
4-2-1-2-1
1
Климович
23
Абазов
4
Дашаев
15
Данилкин
5
Кутин
5
Морозов
13
Кубышкин
23
Махмутов
87
Паскин
37
Воронин
9
Билалов
4-1-1-1-3
1
Айдаров
4
Юдинцев
3
Плиев
55
Крижан
36
Воропаев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
99
Андреев
99
Тимошенко
90
Калмыков
5
Кутин
95
Магомадов
95
Магомадов
5
Кутин
5
Морозов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
5
Морозов
9
Билалов
13
Соломаха
13
Соломаха
9
Билалов
87
Паскин
11
Туре
11
Туре
87
Паскин
13
Кубышкин
33
Аллеф
33
Аллеф
13
Кубышкин
4
Юдинцев
24
Клещенко
24
Клещенко
4
Юдинцев
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
90
Калмыков
11
Камышев
11
Камышев
90
Калмыков
99
Тимошенко
9
Колесниченко
9
Колесниченко
99
Тимошенко
99
Андреев
78
Куль
78
Куль
99
Андреев
Остались в запасе
Волга
Родина
1
Семен Морозов
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Жуков
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Волга - Родина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Труд
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