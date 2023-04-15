Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Динамо Мх
Родина - Динамо Мх: обзор матча 15 апреля 2023
Родина
15.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
71'
А. Гордюшенко
85'
И. Тимошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Динамо Мх
ГОЛ! 2:0!
И. Тимошенко
85'
Замена
Р. Куль
️️️️
О. Дмитриев
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Гордюшенко
71'
70'
Желтая карточка
Р. Магомедов
Желтая карточка
М. Крижан
68'
Замена
Г. Юдинцев
️️️️
М. Караев
59'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Калмыков
59'
Желтая карточка
М. Караев
55'
46'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
Н. Мулахусейнович
46'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
К. Колесниченко
46'
Желтая карточка
У. Ната
42'
36'
Желтая карточка
Н. Глушков
11'
Желтая карточка
Н. Мулахусейнович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
4-1-3-2
1
Айдаров
3
Плиев
36
Воропаев
55
Крижан
49
Караев
6
Фищенко
9
Колесниченко
33
Ната
28
Султонов
90
Калмыков
34
Дмитриев
3-2-3-1-1
24
Терновский
5
Ковачевич
4
Шумахов
13
Кагермазов
33
Халимбеков
3
Красильниченко
7
Абдурагимов
18
Атабаев
47
Глушков
10
Гаджимурадов
99
Мулахусейнович
49
Караев
4
Юдинцев
4
Юдинцев
49
Караев
9
Колесниченко
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
9
Колесниченко
34
Дмитриев
78
Куль
78
Куль
34
Дмитриев
90
Калмыков
99
Тимошенко
99
Тимошенко
90
Калмыков
99
Мулахусейнович
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
99
Мулахусейнович
10
Гаджимурадов
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Родина
Динамо Мх
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Родина - Динамо Мх
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Максим Белокур (Находка)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Родина
Динамо Мх
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Генич – об отношениях с Евсеевым: «Ему плевать и мне плевать»
Вчера, 17:59
1
Евсеев объяснил, почему Барко – не лучший в РПЛ
Вчера, 15:07
3
Газизов – о расширении РПЛ: «Первое движение пошло»
Вчера, 12:47
1
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
24 ноября
5
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
24 ноября
Слуцкий: «Локомотив» с Галактионовым проиграл бы «Родине»
23 ноября
1
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Генич – об отношениях с Евсеевым: «Ему плевать и мне плевать»
Вчера, 17:59
1
Евсеев объяснил, почему Барко – не лучший в РПЛ
Вчера, 15:07
3
Газизов – о расширении РПЛ: «Первое движение пошло»
Вчера, 12:47
1
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+