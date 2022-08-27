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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Родина
СКА-Хабаровск - Родина: обзор матча 27 августа 2022
СКА-Хабаровск
27.08.2022, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Родина
61'
И. Петров (П)
72'
Д. Фомин
58'
И. Тимошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Родина
Замена
Т. Рукас
️️️️
И. Гелоян
90'
88'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
А. Воропаев
Замена
М. Адили
️️️️
И. Турсунов
86'
Вторая желтая
А. Иваньков
82'
Замена
К. Климов
️️️️
Н. Мирошниченко
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фомин
72'
70'
Замена
И. Андреев
️️️️
Р. Куль
70'
Замена
А. Филиппов
️️️️
И. Тимошенко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Петров
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
И. Тимошенко
55'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Н. Голдобин
Замена
М. Мусалов
️️️️
Д. Левицкий
46'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
В. Алейников
46'
Желтая карточка
И. Гелоян
44'
Желтая карточка
А. Иваньков
32'
31'
Желтая карточка
Р. Куль
28'
Желтая карточка
В. Адаев
Желтая карточка
М. Гащенков
9'
8'
Пенальти не реализован!
В. Адаев
Желтая карточка
В. Сугробов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
97
Никита Голдобин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
91
Артем Филиппов
ОП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Сугробов
11
Левицкий
17
Фомин
3
Иваньков
11
Стародуб
38
Алейников
77
Гащенков
10
Петров
18
Мирошниченко
10
Гелоян
55
Турсунов
4-1-1-2-2
1
Айдаров
3
Аликин
5
Габараев
44
Рыков
36
Воропаев
52
Петухов
72
Гордюшенко
78
Куль
9
Адаев
97
Голдобин
99
Тимошенко
10
Гелоян
96
Рукас
96
Рукас
10
Гелоян
18
Мирошниченко
90
Климов
90
Климов
18
Мирошниченко
11
Левицкий
5
Мусалов
5
Мусалов
11
Левицкий
38
Алейников
40
Бавин
40
Бавин
38
Алейников
55
Турсунов
85
Адили
85
Адили
55
Турсунов
36
Воропаев
26
Байтуков
26
Байтуков
36
Воропаев
78
Куль
99
Андреев
99
Андреев
78
Куль
99
Тимошенко
91
Филиппов
91
Филиппов
99
Тимошенко
97
Голдобин
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
97
Голдобин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Родина
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
17
Андрей Анисимов
ОП
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Роман Шаронов
14
Сергей Дмитриев
ЦП
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
45
Дэвид Сангаре
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
17
Андрей Анисимов
ОП
1
Евгений Помазан
ВР
Остались в запасе
14
Сергей Дмитриев
ЦП
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
45
Дэвид Сангаре
ВР
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Родина
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Виталий Жолобов (Волжский)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Юрий Куница (Краснодар)
Стадион:
Центральный
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