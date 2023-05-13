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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Родина
Нефтехимик - Родина: обзор матча 13 мая 2023
Нефтехимик
13.05.2023, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 31 тур
1 : 5
Завершен
Родина
11'
К. Базелюк
42'
И. Тимошенко (П)
53'
У. Ната
56'
И. Тимошенко
63'
И. Тимошенко
83'
И. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Родина
Замена
Е. Черкес
️️️️
Р. Денисов
84'
84'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
А. Гордюшенко
84'
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
Г. Юдинцев
83'
ГОЛ! 1:5!
И. Андреев
76'
Замена
Р. Куль
️️️️
М. Султонов
76'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
И. Камышев
Замена
М. Барсов
️️️️
К. Базелюк
75'
73'
Замена
И. Андреев
️️️️
И. Тимошенко
63'
ГОЛ! 1:4!
И. Тимошенко
Замена
И. Школик
️️️️
П. Котов
59'
Замена
М. Лайкин
️️️️
А. Котик
59'
56'
ГОЛ! 1:3!
И. Тимошенко
53'
ГОЛ! 1:2!
У. Ната
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Тимошенко
Желтая карточка
А. Голубев
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
4-1-3-2
1
Голубев
17
Котов
44
Калугин
16
Шоркин
21
Бердников
16
Денисов
21
Галиулин
22
Дворецков
2
Хубаев
9
Котик
10
Базелюк
4-1-2-2-1
45
Сангаре
4
Юдинцев
3
Плиев
55
Крижан
36
Воропаев
6
Фищенко
11
Камышев
72
Гордюшенко
28
Султонов
33
Ната
99
Тимошенко
9
Котик
83
Лайкин
83
Лайкин
9
Котик
16
Денисов
8
Черкес
8
Черкес
16
Денисов
17
Котов
20
Школик
20
Школик
17
Котов
10
Базелюк
14
Барсов
14
Барсов
10
Базелюк
4
Юдинцев
15
Шадринцев
15
Шадринцев
4
Юдинцев
11
Камышев
9
Колесниченко
9
Колесниченко
11
Камышев
72
Гордюшенко
7
Мартовой
7
Мартовой
72
Гордюшенко
28
Султонов
78
Куль
78
Куль
28
Султонов
99
Тимошенко
99
Андреев
99
Андреев
99
Тимошенко
Остались в запасе
Нефтехимик
Родина
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Григорий Кеваев
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Нефтехимик - Родина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Максим Белокур (Находка)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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