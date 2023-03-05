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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Шинник
Родина - Шинник: обзор матча 05 марта 2023
Родина
05.03.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
29'
И. Тимошенко
69'
И. Тимошенко (П)
65'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Шинник
Замена
К. Колесниченко
️️️️
М. Султонов
89'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
А. Калмыков
89'
86'
Замена
Д. Петрунин
️️️️
Р. Емельянов
Желтая карточка
Р. Куль
80'
80'
Замена
А. Галимов
️️️️
И. Соколов
Замена
Р. Куль
️️️️
Г. Юдинцев
77'
Замена
А. Воропаев
️️️️
И. Тимошенко
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Тимошенко
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Кулишев
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Гордюшенко
61'
60'
Замена
И. Грузнов
️️️️
Э. Низамутдинов
60'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Чуканов
59'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Хитяев
ГОЛ! 1:0!
И. Тимошенко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
4-1-1-2-2
91
Баринов
3
Плиев
3
Аликин
15
Шадринцев
4
Юдинцев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
28
Султонов
90
Калмыков
99
Тимошенко
3-1-2-3-1
95
Вамбольт
17
Покидышев
19
Осипов
29
Хитяев
92
Емельянов
32
Соколов
5
Зинков
32
Кулишев
7
Чуканов
10
Савинов
81
Низамутдинов
4
Юдинцев
78
Куль
78
Куль
4
Юдинцев
99
Тимошенко
36
Воропаев
36
Воропаев
99
Тимошенко
28
Султонов
9
Колесниченко
9
Колесниченко
28
Султонов
90
Калмыков
7
Мартовой
7
Мартовой
90
Калмыков
72
Гордюшенко
99
Андреев
99
Андреев
72
Гордюшенко
29
Хитяев
28
Семенов
28
Семенов
29
Хитяев
92
Емельянов
3
Петрунин
3
Петрунин
92
Емельянов
7
Чуканов
15
Самойлов
15
Самойлов
7
Чуканов
32
Соколов
27
Галимов
27
Галимов
32
Соколов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Родина
Шинник
24
Михаил Мальцев
АП
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
72
Андрей Батютин
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
24
Михаил Мальцев
АП
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
72
Андрей Батютин
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Родина - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Алексей Лапатухин (Москва)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Юрий Куница (Краснодар)
Стадион:
академии "Спартак"
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