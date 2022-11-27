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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Родина
Волгарь - Родина: обзор матча 27 ноября 2022
Волгарь
27.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Родина
61'
А. Делькин (П)
24'
И. Тимошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Родина
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Стефанович
90'
+1
89'
Желтая карточка
У. Ната
Желтая карточка
В. Царукян
80'
72'
Замена
М. Мальцев
️️️️
И. Тимошенко
72'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
Маурисио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Делькин
61'
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Лесников
58'
56'
Замена
М. Караев
️️️️
В. Адаев
52'
Вторая желтая
А. Габараев
Желтая карточка
А. Павлишин
45'
+3
41'
Желтая карточка
А. Габараев
Замена
А. Носов
️️️️
А. Гилязетдинов
40'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Тимошенко
Желтая карточка
Д. Лесников
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
8
Маурисио
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Никита Голдобин
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
4-2-1-3
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
3
Ведерников
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Талалай
80
Царукян
43
Гилязетдинов
17
Лесников
23
Стефанович
3-2-1-2-2
1
Айдаров
5
Габараев
24
Клещенко
36
Воропаев
26
Байтуков
8
Маурисио
72
Гордюшенко
33
Ната
9
Адаев
99
Тимошенко
99
Андреев
17
Лесников
90
Делькин
90
Делькин
17
Лесников
23
Стефанович
11
Брагин
11
Брагин
23
Стефанович
43
Гилязетдинов
11
Носов
11
Носов
43
Гилязетдинов
99
Тимошенко
24
Мальцев
24
Мальцев
99
Тимошенко
9
Адаев
49
Караев
49
Караев
9
Адаев
8
Маурисио
97
Голдобин
97
Голдобин
8
Маурисио
Остались в запасе
Волгарь
Родина
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Марк Полушин
ЦФ
78
Руслан Куль
ПВ
91
Даниил Баринов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
78
Руслан Куль
ПВ
91
Даниил Баринов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Волгарь - Родина
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Вячеслав Бочков (Сочи)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Центральный
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