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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Родина
Краснодар-2 - Родина: обзор матча 26 марта 2023
Краснодар-2
26.03.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Родина
17'
Д. Карпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Родина
Желтая карточка
Д. Кокоев
88'
Замена
М. Сухорученко
️️️️
Д. Окоронкво
87'
Замена
Д. Гайворонский
️️️️
Н. Плотников
86'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
И. Губжоков
86'
83'
Замена
И. Андреев
️️️️
Р. Фищенко
Вторая желтая
Д. Иванов
80'
79'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
М. Султонов
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Р. Халназаров
65'
Желтая карточка
Д. Иванов
63'
61'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
А. Гордюшенко
60'
Замена
А. Воропаев
️️️️
Д. Шадринцев
58'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
46'
Замена
У. Ната
️️️️
О. Дмитриев
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Карпов
39'
35'
Желтая карточка
И. Тимошенко
25'
Желтая карточка
Г. Юдинцев
ГОЛ! 1:0!
Д. Карпов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
10
Роман Защепкин
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
33
Уэсли Ната
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
28
Жилкин
13
Иванов
4
Литвинов
44
Исаенко
19
Плотников
20
Халназаров
70
Самко
70
Губжоков
20
Окоронкво
11
Карпов
4-1-1-2-2
91
Баринов
4
Юдинцев
55
Крижан
15
Шадринцев
3
Плиев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
28
Султонов
34
Дмитриев
99
Тимошенко
90
Калмыков
19
Плотников
35
Гайворонский
35
Гайворонский
19
Плотников
20
Окоронкво
44
Сухорученко
44
Сухорученко
20
Окоронкво
20
Халназаров
17
Кокоев
17
Кокоев
20
Халназаров
70
Губжоков
10
Защепкин
10
Защепкин
70
Губжоков
11
Карпов
90
Кутовой
90
Кутовой
11
Карпов
15
Шадринцев
36
Воропаев
36
Воропаев
15
Шадринцев
34
Дмитриев
33
Ната
33
Ната
34
Дмитриев
28
Султонов
9
Колесниченко
9
Колесниченко
28
Султонов
72
Гордюшенко
7
Мартовой
7
Мартовой
72
Гордюшенко
6
Фищенко
99
Андреев
99
Андреев
6
Фищенко
Остались в запасе
Краснодар-2
Родина
35
Роман Сафронов
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Краснодар-2 - Родина
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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