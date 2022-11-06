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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Волга
Родина - Волга: обзор матча 06 ноября 2022
Родина
06.11.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Волга
31'
У. Ната
82'
И. Тимошенко
77'
Д. Ефремов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Волга
85'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
К. Морозов
Замена
А. Габараев
️️️️
М. Караев
83'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Гордюшенко
83'
ГОЛ! 2:1!
И. Тимошенко
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ефремов
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Калмыков
73'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Маурисио
67'
64'
Замена
Т. Джикия
️️️️
А. Цыганцов
59'
Желтая карточка
Г. Паскин
58'
Желтая карточка
К. Морозов
Замена
М. Мальцев
️️️️
И. Петухов
46'
Желтая карточка
И. Петухов
34'
ГОЛ! 1:0!
У. Ната
31'
10'
Замена
Р. Хайруллов
️️️️
А. Хабибуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
8
Маурисио
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-1-1-2
91
Баринов
36
Воропаев
3
Аликин
49
Караев
26
Байтуков
52
Петухов
8
Маурисио
72
Гордюшенко
33
Ната
90
Калмыков
99
Андреев
4-1-1-2-2
73
Еремеев
95
Магомадов
5
Максименков
30
Хабибуллин
23
Абазов
5
Морозов
23
Махмутов
8
Рахманов
22
Ефремов
9
Билалов
13
Цыганцов
52
Петухов
24
Мальцев
24
Мальцев
52
Петухов
49
Караев
5
Габараев
5
Габараев
49
Караев
72
Гордюшенко
9
Адаев
9
Адаев
72
Гордюшенко
90
Калмыков
99
Тимошенко
99
Тимошенко
90
Калмыков
8
Маурисио
7
Адеола
7
Адеола
8
Маурисио
30
Хабибуллин
92
Хайруллов
92
Хайруллов
30
Хабибуллин
5
Морозов
22
Рахманов
22
Рахманов
5
Морозов
13
Цыганцов
89
Джикия
89
Джикия
13
Цыганцов
Остались в запасе
Родина
Волга
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Семен Морозов
ВР
2
Александр Гапечкин
ПЗ
87
Герман Паскин
АП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
37
Евгений Воронин
ПВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
2
Александр Гапечкин
ПЗ
87
Герман Паскин
АП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
37
Евгений Воронин
ПВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Родина - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Илья Довольнов (Тюмень)
Резервный судья:
Марина Крупская (Новоуральск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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