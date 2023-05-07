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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Уфа
Родина - Уфа: обзор матча 07 мая 2023
Родина
07.05.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
17'
А. Калмыков
62'
М. Султонов
65'
А. Евсеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Уфа
Желтая карточка
Р. Фищенко
86'
84'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
К. Карп
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
Г. Юдинцев
76'
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Калмыков
69'
Замена
Р. Куль
️️️️
И. Тимошенко
69'
67'
Замена
Д. Ортис
️️️️
Л. Ушахин
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Евсеев
ГОЛ! 2:0!
М. Султонов
62'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
57'
Замена
И. Камышев
️️️️
О. Дмитриев
46'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
У. Ната
46'
46'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Р. Минаев
Желтая карточка
Г. Юдинцев
36'
Желтая карточка
О. Дмитриев
33'
30'
Желтая карточка
Э. Касинтура
Желтая карточка
У. Ната
27'
Желтая карточка
А. Калмыков
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Калмыков
17'
Желтая карточка
З. Плиев
16'
15'
Желтая карточка
И. Темников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
4-1-3-2
45
Сангаре
3
Плиев
36
Воропаев
55
Крижан
4
Юдинцев
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
33
Ната
28
Султонов
99
Тимошенко
90
Калмыков
3-3-3-1
1
Хамхоев
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
29
Мухин
72
Сандрачук
55
Карп
11
Темников
17
Касинтура
24
Погосов
7
Никитин
77
Минаев
4
Юдинцев
15
Шадринцев
15
Шадринцев
4
Юдинцев
33
Ната
6
Фищенко
6
Фищенко
33
Ната
34
Дмитриев
11
Камышев
11
Камышев
34
Дмитриев
99
Тимошенко
78
Куль
78
Куль
99
Тимошенко
90
Калмыков
99
Андреев
99
Андреев
90
Калмыков
77
Минаев
94
Евсеев
94
Евсеев
77
Минаев
55
Карп
99
Емельянов
99
Емельянов
55
Карп
6
Ушахин
70
Ортис
70
Ортис
6
Ушахин
Остались в запасе
Родина
Уфа
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Родина - Уфа
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Сергей Мацюра (Хабаровск)
Стадион:
академии "Спартак"
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