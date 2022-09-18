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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Балтика
Родина - Балтика: обзор матча 18 сентября 2022
Родина
18.09.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
45+4'
А. Гордюшенко (П)
37'
И. Остойич
50'
Г. Гузина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Балтика
87'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
83'
Желтая карточка
Г. Гогричиани
Желтая карточка
Р. Байтуков
79'
79'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Т. Мусаев
Замена
В. Адаев
️️️️
Р. Куль
71'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Гордюшенко
63'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
А. Габараев
61'
Красная карточка
А. Калмыков
59'
Желтая карточка
П. Аликин
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
Г. Гузина
46'
Замена
Я. Казаев
️️️️
М. Кузьмин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гордюшенко
45'
+4
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Остойич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
33
Уэсли Ната
АП
78
Руслан Куль
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-1-3-2
45
Сангаре
36
Воропаев
24
Клещенко
3
Аликин
5
Габараев
72
Гордюшенко
24
Мальцев
33
Ната
78
Куль
90
Калмыков
7
Адеола
4-1-1-2-2
39
Бориско
7
Маляров
21
Остойич
26
Радмановац
17
Валиахметов
5
Осипов
4
Кленкин
77
Лазарев
6
Кузьмин
11
Мусаев
30
Гузина
72
Гордюшенко
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
72
Гордюшенко
5
Габараев
26
Байтуков
26
Байтуков
5
Габараев
78
Куль
9
Адаев
9
Адаев
78
Куль
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
6
Кузьмин
53
Казаев
53
Казаев
6
Кузьмин
11
Мусаев
97
Гогричиани
97
Гогричиани
11
Мусаев
Остались в запасе
Родина
Балтика
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Евгений Латышонок
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Султан Джамилов
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Султан Джамилов
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Родина - Балтика
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Фёдор Валявин (Саратов)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
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