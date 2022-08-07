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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Волгарь
Родина - Волгарь: обзор матча 07 августа 2022
Родина
07.08.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Волгарь
80'
Желтая карточка
Д. Смирнов
80'
Замена
М. Агеев
️️️️
Д. Лесников
80'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Талалай
73'
Замена
А. Гаврилович
️️️️
Д. Козлов
Замена
Р. Куль
️️️️
Н. Голдобин
67'
66'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Гилязетдинов
66'
Замена
В. Царукян
️️️️
И. Стефанович
47'
Желтая карточка
Д. Козлов
Замена
И. Петухов
️️️️
С. Дмитриев
46'
42'
Желтая карточка
Д. Ведерников
Желтая карточка
А. Габараев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ПЗ
10
Владислав Морозов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
9
Владислав Адаев
АП
97
Никита Голдобин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Артем Делькин
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Родина
26
Руслан Байтуков
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
78
Руслан Куль
ЦП
91
Артем Филиппов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-3-2-1
1
Айдаров
36
Воропаев
3
Аликин
44
Рыков
5
Габараев
10
Морозов
72
Гордюшенко
14
Дмитриев
9
Адаев
24
Мальцев
97
Голдобин
4-2-1-3
81
Смирнов
3
Ведерников
69
Козлов
4
Локтионов
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Талалай
90
Делькин
23
Стефанович
17
Лесников
43
Гилязетдинов
14
Дмитриев
52
Петухов
52
Петухов
14
Дмитриев
97
Голдобин
78
Куль
78
Куль
97
Голдобин
69
Козлов
5
Гаврилович
5
Гаврилович
69
Козлов
8
Талалай
7
Смирнов
7
Смирнов
8
Талалай
23
Стефанович
80
Царукян
80
Царукян
23
Стефанович
43
Гилязетдинов
11
Носов
11
Носов
43
Гилязетдинов
17
Лесников
13
Агеев
13
Агеев
17
Лесников
Остались в запасе
Родина
Волгарь
13
Арсен Айрапетян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
26
Руслан Байтуков
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ЦЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
91
Артем Филиппов
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
Остались в запасе
13
Арсен Айрапетян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
26
Руслан Байтуков
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ЦЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
91
Артем Филиппов
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Родина - Волгарь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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