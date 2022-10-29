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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Родина
Кубань - Родина: обзор матча 29 октября 2022
Кубань
29.10.2022, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Родина
5'
И. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Родина
83'
Замена
А. Габараев
️️️️
М. Караев
78'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Гордюшенко
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Я. Гудков
77'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
М. Лаук
69'
Желтая карточка
И. Безденежных
63'
Замена
А. Щеткин
️️️️
А. Архипов
46'
Желтая карточка
И. Мосейчук
45'
+1
30'
Желтая карточка
Маурисио
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
8
Маурисио
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
4-2-3-1
1
Нестеренко
66
Гудков
30
Таказов
22
Хомуха
22
Рыбин
21
Махатадзе
87
Безденежных
31
Ткачук
10
Лаук
9
Мосейчук
9
Архипов
3-3-1-1-2
91
Баринов
36
Воропаев
3
Аликин
49
Караев
52
Петухов
26
Байтуков
8
Маурисио
72
Гордюшенко
33
Ната
99
Тимошенко
99
Андреев
66
Гудков
50
Югалдин
50
Югалдин
66
Гудков
10
Лаук
99
Абдоков
99
Абдоков
10
Лаук
9
Архипов
99
Щеткин
99
Щеткин
9
Архипов
72
Гордюшенко
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
72
Гордюшенко
49
Караев
5
Габараев
5
Габараев
49
Караев
Остались в запасе
Кубань
Родина
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
Остались в запасе
24
Михаил Мальцев
АП
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Кубань - Родина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Владислав Шипков (Белореченск)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Кубань
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