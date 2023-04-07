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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Родина
Балтика - Родина: обзор матча 07 апреля 2023
Балтика
07.04.2023, пятница, 20:30
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Родина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Родина
90'
+2
Замена
Р. Куль
️️️️
У. Ната
90'
+1
Желтая карточка
И. Андреев
83'
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
Г. Юдинцев
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кузьмин
83'
Замена
Д. Барков
️️️️
Г. Гузина
74'
72'
Желтая карточка
А. Воропаев
65'
Замена
А. Калмыков
️️️️
К. Колесниченко
65'
Замена
И. Андреев
️️️️
И. Тимошенко
60'
Желтая карточка
К. Колесниченко
Замена
К. Фольмер
️️️️
К. Маляров
56'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
56'
Замена
С. Пряхин
️️️️
В. Лазарев
40'
40'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
И. Камышев
Желтая карточка
Я. Казаев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
7
Маляров
15
Пуцко
26
Радмановац
17
Валиахметов
5
Осипов
53
Казаев
6
Кузьмин
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
4-1-1-3-1
1
Айдаров
4
Юдинцев
3
Плиев
55
Крижан
36
Воропаев
6
Фищенко
11
Камышев
28
Султонов
33
Ната
9
Колесниченко
99
Тимошенко
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
7
Маляров
9
Фольмер
9
Фольмер
7
Маляров
6
Кузьмин
4
Кленкин
4
Кленкин
6
Кузьмин
77
Лазарев
19
Пряхин
19
Пряхин
77
Лазарев
30
Гузина
86
Барков
86
Барков
30
Гузина
4
Юдинцев
15
Шадринцев
15
Шадринцев
4
Юдинцев
11
Камышев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
11
Камышев
33
Ната
78
Куль
78
Куль
33
Ната
9
Колесниченко
90
Калмыков
90
Калмыков
9
Колесниченко
99
Тимошенко
99
Андреев
99
Андреев
99
Тимошенко
Остались в запасе
Балтика
Родина
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Балтика - Родина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Тарас Шевченко (Калининград)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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