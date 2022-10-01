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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Родина
КАМАЗ - Родина: обзор матча 01 октября 2022
КАМАЗ
01.10.2022, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Родина
30'
Д. Шамкин
53'
А. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Родина
Замена
️️️️
А. Абрамов
87'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
В. Пальцев
87'
Желтая карточка
А. Абрамов
79'
Замена
С. Серченков
️️️️
Д. Шамкин
73'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Исик
73'
Желтая карточка
В. Пальцев
72'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Гаглоев
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гаглоев
53'
46'
Замена
А. Габараев
️️️️
Р. Байтуков
46'
Замена
️️️️
А. Ксенофонтов
40'
Желтая карточка
Р. Байтуков
ГОЛ! 1:0!
Д. Шамкин
30'
Желтая карточка
Д. Шамкин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
8
Маурисио
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
12
Аилтон
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-1-3-2
71
Мамин
91
Куликов
20
Полюткин
17
Пальцев
4
Абрамов
87
Исик
97
Таликин
96
Мохаммад
11
Гаглоев
11
Бабаев
8
Шамкин
3-1-1-2-3
91
Баринов
24
Клещенко
44
Рыков
36
Воропаев
26
Байтуков
14
Дмитриев
33
Ната
80
Ксенофонтов
10
Морозов
7
Адеола
99
Андреев
11
Гаглоев
10
Кирсанов
10
Кирсанов
11
Гаглоев
87
Исик
7
Маляров
7
Маляров
87
Исик
17
Пальцев
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
17
Пальцев
8
Шамкин
8
Серченков
8
Серченков
8
Шамкин
26
Байтуков
5
Габараев
5
Габараев
26
Байтуков
Остались в запасе
КАМАЗ
Родина
1
Алексей Смирнов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Илья Голятов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
24
Михаил Мальцев
АП
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
12
Аилтон
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Илья Голятов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Остались в запасе
24
Михаил Мальцев
АП
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
12
Аилтон
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча КАМАЗ - Родина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Артем Харин (Вологда)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
КАМАЗ
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