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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Родина
Шинник - Родина: обзор матча 13 августа 2022
Шинник
13.08.2022, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Родина
6'
А. Семенов
56'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Родина
Желтая карточка
Е. Стешин
90'
+4
90'
Желтая карточка
А. Айрапетян
Замена
А. Семейкин
️️️️
И. Леонтьев
90'
86'
Желтая карточка
В. Морозов
85'
Замена
И. Андреев
️️️️
В. Адаев
79'
Замена
А. Айрапетян
️️️️
А. Гордюшенко
78'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
М. Мальцев
69'
Замена
И. Петухов
️️️️
С. Дмитриев
Замена
А. Батютин
️️️️
И. Маклаков
68'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
Д. Самойлов
68'
Замена
А. Савинов
️️️️
И. Соколов
67'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
А. Разборов
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Морозов
46'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
Р. Куль
34'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Андрей Семенов
ПЗ
32
Игорь Соколов
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Шинник
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
10
Андрей Савинов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-3-2-1
47
Филиппов
4
Маклаков
17
Покидышев
76
Стешин
28
Семенов
52
Леонтьев
5
Зинков
15
Самойлов
32
Соколов
32
Кулишев
7
Разборов
4-2-3-1
1
Айдаров
5
Габараев
44
Рыков
3
Аликин
36
Воропаев
72
Гордюшенко
14
Дмитриев
78
Куль
24
Мальцев
9
Адаев
10
Морозов
7
Разборов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
7
Разборов
32
Соколов
10
Савинов
10
Савинов
32
Соколов
4
Маклаков
72
Батютин
72
Батютин
4
Маклаков
15
Самойлов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
15
Самойлов
52
Леонтьев
28
Семейкин
28
Семейкин
52
Леонтьев
9
Адаев
99
Андреев
99
Андреев
9
Адаев
72
Гордюшенко
13
Айрапетян
13
Айрапетян
72
Гордюшенко
24
Мальцев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
24
Мальцев
14
Дмитриев
52
Петухов
52
Петухов
14
Дмитриев
78
Куль
99
Тимошенко
99
Тимошенко
78
Куль
Остались в запасе
Шинник
Родина
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
91
Артем Филиппов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
91
Даниил Баринов
ВР
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
91
Артем Филиппов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
91
Даниил Баринов
ВР
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Шинник - Родина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Шинник
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