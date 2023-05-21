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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Кубань
Родина - Кубань: обзор матча 21 мая 2023
Родина
21.05.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Кубань
8'
А. Гордюшенко
52'
А. Гордюшенко
36'
М. Сидоров
47'
А. Щеткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Кубань
84'
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Чуперка
Замена
Р. Куль
️️️️
И. Тимошенко
82'
Желтая карточка
У. Ната
81'
79'
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
Д. Мартовой
77'
75'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Щеткин
Замена
Д. Мартовой
️️️️
И. Андреев
68'
62'
Замена
А. Архипов
️️️️
М. Лаук
Желтая карточка
М. Крижан
56'
56'
Желтая карточка
С. Таказов
ГОЛ! 2:2!
А. Гордюшенко
52'
49'
Желтая карточка
А. Байрыев
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Щеткин
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Камышев
46'
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Сидоров
ГОЛ! 1:0!
А. Гордюшенко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
4-1-2-1-2
45
Сангаре
3
Плиев
36
Воропаев
55
Крижан
4
Юдинцев
6
Фищенко
11
Камышев
72
Гордюшенко
33
Ната
99
Тимошенко
99
Андреев
4-2-3-1
1
Нестеренко
22
Рыбин
28
Байрыев
30
Таказов
81
Сидоров
21
Махатадзе
92
Чуперка
10
Лаук
99
Абдоков
10
Муталиев
99
Щеткин
99
Андреев
7
Мартовой
7
Мартовой
99
Андреев
99
Тимошенко
78
Куль
78
Куль
99
Тимошенко
11
Камышев
90
Калмыков
90
Калмыков
11
Камышев
92
Чуперка
87
Безденежных
87
Безденежных
92
Чуперка
99
Щеткин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
99
Щеткин
10
Лаук
9
Архипов
9
Архипов
10
Лаук
Остались в запасе
Родина
Кубань
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Родина - Кубань
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
академии "Спартак"
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