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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Родина
Рубин - Родина: обзор матча 17 июля 2022
Рубин
17.07.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Родина
44'
Д. Фамейе (П)
53'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Родина
Замена
В. Лисакович
️️️️
К. Муллин
62'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Д. Фамейе
61'
Замена
В. Чуперка
️️️️
О. Иванов
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фамейе
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фамейе
44'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
М. Апшацев
34'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
И. Самошников
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
97
Никита Голдобин
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
4-3-1-2
30
Медведев
71
Самошников
14
Мартынович
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Апшацев
19
Иванов
21
Зотов
17
Бакаев
9
Муллин
7
Фамейе
4-2-2-2
45
Сангаре
4
Юдинцев
3
Аликин
26
Байтуков
49
Караев
14
Дмитриев
72
Гордюшенко
24
Мальцев
97
Голдобин
10
Морозов
99
Андреев
6
Апшацев
38
Мусаев
38
Мусаев
6
Апшацев
19
Иванов
92
Чуперка
92
Чуперка
19
Иванов
7
Фамейе
55
Саплинов
55
Саплинов
7
Фамейе
71
Самошников
7
Фаттахов
7
Фаттахов
71
Самошников
9
Муллин
99
Лисакович
99
Лисакович
9
Муллин
Остались в запасе
Рубин
Родина
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Артем Попов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Артем Попов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Рубин - Родина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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