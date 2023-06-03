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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Рубин
Родина - Рубин: обзор матча 03 июня 2023
Родина
03.06.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Рубин
Замена
А. Воропаев
️️️️
Д. Шадринцев
90'
+2
90'
Замена
Р. Безруков
️️️️
С. Бакаев
89'
Желтая карточка
М. Уридия
88'
Желтая карточка
В. Лисакович
Замена
К. Колесниченко
️️️️
И. Андреев
65'
65'
Замена
В. Лисакович
️️️️
А. Ломовицкий
64'
Замена
М. Уридия
️️️️
Д. Митков
64'
Замена
С. Бакаев
️️️️
И. Горбунов
Вторая желтая
И. Камышев
53'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
Р. Фищенко
46'
Замена
У. Ната
️️️️
А. Калмыков
46'
Замена
️️️️
А. Гордюшенко
46'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
31'
Желтая карточка
И. Камышев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Рубин
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
33
Уэсли Ната
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-2-1-2
45
Сангаре
24
Клещенко
15
Шадринцев
3
Аликин
26
Байтуков
6
Фищенко
11
Камышев
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
99
Андреев
90
Калмыков
4-2-3-1
66
Янович
70
Кабутов
4
Нижегородов
27
Грицаенко
14
Мартынович
21
Зотов
19
Иванов
18
Попов
11
Ломовицкий
17
Горбунов
45
Митков
15
Шадринцев
36
Воропаев
36
Воропаев
15
Шадринцев
90
Калмыков
33
Ната
33
Ната
90
Калмыков
99
Андреев
9
Колесниченко
9
Колесниченко
99
Андреев
6
Фищенко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
6
Фищенко
Бакаев
23
Безруков
23
Безруков
Бакаев
17
Горбунов
17
Бакаев
17
Бакаев
17
Горбунов
11
Ломовицкий
99
Лисакович
99
Лисакович
11
Ломовицкий
45
Митков
25
Уридия
25
Уридия
45
Митков
Остались в запасе
Родина
Рубин
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
31
Александр Беленов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Родина - Рубин
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Резервный судья:
Сергей Осипов (Смоленск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
академии "Спартак"
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