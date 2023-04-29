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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Родина
Енисей - Родина: обзор матча 29 апреля 2023
Енисей
29.04.2023, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Родина
86'
Р. Куль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Родина
89'
Замена
М. Мальцев
️️️️
А. Гордюшенко
86'
ГОЛ! 0:1!
Р. Куль
Замена
К. Ушатов
️️️️
А. Ломакин
83'
77'
Замена
И. Камышев
️️️️
О. Дмитриев
75'
Замена
Р. Куль
️️️️
И. Тимошенко
69'
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
А. Калмыков
68'
Замена
И. Андреев
️️️️
Г. Юдинцев
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
Н. Раздорских
62'
Желтая карточка
А. Масловский
49'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
Н. Марков
46'
Замена
А. Масловский
️️️️
И. Савицкий
46'
Замена
В. Кичин
️️️️
А. Рукас
46'
45'
Желтая карточка
И. Тимошенко
Желтая карточка
А. Рукас
40'
Пенальти не реализован!
А. Ломакин
29'
26'
Желтая карточка
Д. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
4-1-3-2
38
Ставер
47
Савицкий
33
Феррейра
6
Рукас
13
Марков
64
Ланин
8
Иванов
21
Раздорских
90
Ломакин
75
Окладников
8
Канаплин
4-1-3-2
45
Сангаре
4
Юдинцев
3
Плиев
55
Крижан
36
Воропаев
72
Гордюшенко
28
Султонов
34
Дмитриев
33
Ната
90
Калмыков
99
Тимошенко
90
Ломакин
23
Ушатов
23
Ушатов
90
Ломакин
21
Раздорских
10
Гыстаров
10
Гыстаров
21
Раздорских
6
Рукас
2
Кичин
2
Кичин
6
Рукас
47
Савицкий
33
Масловский
33
Масловский
47
Савицкий
13
Марков
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
13
Марков
4
Юдинцев
99
Андреев
99
Андреев
4
Юдинцев
90
Калмыков
15
Шадринцев
15
Шадринцев
90
Калмыков
99
Тимошенко
78
Куль
78
Куль
99
Тимошенко
34
Дмитриев
11
Камышев
11
Камышев
34
Дмитриев
72
Гордюшенко
24
Мальцев
24
Мальцев
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Енисей
Родина
99
Егор Апушников
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
99
Егор Апушников
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Енисей - Родина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Максим Сутормин (Нижний Тагил)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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