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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Енисей
Родина - Енисей: обзор матча 09 октября 2022
Родина
09.10.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
9'
А. Окладников
63'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Енисей
89'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Н. Глушков
83'
Желтая карточка
Н. Глушков
83'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Окладников
83'
Замена
В. Стежко
️️️️
А. Саная
Замена
Маурисио
️️️️
У. Ната
74'
Желтая карточка
А. Клещенко
73'
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Ломакин
49'
Желтая карточка
А. Саная
36'
Желтая карточка
О. Ланин
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Окладников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Маурисио
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
4-1-1-2-2
91
Баринов
36
Воропаев
44
Рыков
24
Клещенко
49
Караев
26
Байтуков
14
Дмитриев
33
Ната
78
Куль
99
Тимошенко
90
Калмыков
4-1-2-1-2
23
Антипин
33
Масловский
2
Кичин
33
Феррейра
13
Бардыбахин
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
32
Саная
75
Окладников
33
Ната
8
Маурисио
8
Маурисио
33
Ната
32
Саная
5
Стежко
5
Стежко
32
Саная
19
Глушков
21
Раздорских
21
Раздорских
19
Глушков
75
Окладников
10
Умаев
10
Умаев
75
Окладников
Остались в запасе
Родина
Енисей
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
45
Дэвид Сангаре
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
24
Михаил Мальцев
АП
45
Дэвид Сангаре
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Родина - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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