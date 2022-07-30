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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Родина
Велес - Родина: обзор матча 30 июля 2022
Велес
30.07.2022, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Родина
20'
Н. Голдобин
37'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Родина
90'
Желтая карточка
М. Мальцев
Желтая карточка
И. Логуа
90'
88'
Замена
Р. Куль
️️️️
В. Адаев
86'
Замена
И. Петухов
️️️️
А. Гордюшенко
78'
Замена
А. Филиппов
️️️️
Н. Голдобин
Замена
А. Муталиев
️️️️
Е. Дорохов
76'
Замена
И. Логуа
️️️️
В. Киселев
73'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
А. Кахидзе
70'
Замена
П. Баранов
️️️️
К. Кертанов
69'
Замена
В. Почивалин
️️️️
Д. Прищепа
68'
51'
Желтая карточка
С. Дмитриев
Желтая карточка
Е. Дорохов
51'
46'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
В. Морозов
46'
Замена
С. Айдаров
️️️️
Д. Сангаре
Желтая карточка
К. Кертанов
41'
37'
ГОЛ! 0:2!
В. Морозов
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Голдобин
2'
Желтая карточка
В. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
88
Виктор Киселев
ЦП
19
Марат Бокоев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
25
Егор Дорохов
ЦФ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
97
Никита Голдобин
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
91
Артем Филиппов
ОП
52
Илья Петухов
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
4-1-2-1-2
86
Рыбиков
35
Прищепа
24
Кахидзе
5
Стаменкович
34
Макеев
95
Бацуев
88
Киселев
19
Бокоев
18
Кертанов
99
Саркисян
25
Дорохов
4-2-2-2
45
Сангаре
3
Аликин
44
Рыков
5
Габараев
36
Воропаев
72
Гордюшенко
14
Дмитриев
24
Мальцев
9
Адаев
10
Морозов
97
Голдобин
25
Дорохов
10
Муталиев
10
Муталиев
25
Дорохов
35
Прищепа
13
Почивалин
13
Почивалин
35
Прищепа
88
Киселев
7
Логуа
7
Логуа
88
Киселев
24
Кахидзе
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
24
Кахидзе
18
Кертанов
4
Баранов
4
Баранов
18
Кертанов
9
Адаев
78
Куль
78
Куль
9
Адаев
97
Голдобин
91
Филиппов
91
Филиппов
97
Голдобин
10
Морозов
99
Тимошенко
99
Тимошенко
10
Морозов
45
Сангаре
1
Айдаров
1
Айдаров
45
Сангаре
72
Гордюшенко
52
Петухов
52
Петухов
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Велес
Родина
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
26
Руслан Байтуков
ОП
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
26
Руслан Байтуков
ОП
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Велес - Родина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Алексей Ермилов (Москва)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Авангард
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