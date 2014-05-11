Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дон Коуви - статистика

Завершил карьеру
15 февраля 1983 (43)
#21 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
17
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1 : 2
11.05.2014
Челси
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ньюкасл
3 : 0
03.05.2014
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4 : 0
27.04.2014
Кардифф
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Кардифф
0 : 3
05.04.2014
Кристал Пэлас
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3 : 3
29.03.2014
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2 : 1
15.03.2014
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Тоттенхэм
1 : 0
02.03.2014
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кардифф
0 : 4
22.02.2014
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Кардифф
0 : 0
11.02.2014
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
2 : 0
01.01.2014
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Кардифф
2 : 2
28.12.2013
Сандерленд
71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Кардифф
0 : 3
26.12.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
3 : 1
21.12.2013
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Кардифф
1 : 0
14.12.2013
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
07.12.2013
Кардифф
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сток Сити
0 : 0
04.12.2013
Кардифф
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Кардифф
0 : 3
30.11.2013
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кардифф
2 : 2
24.11.2013
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 0
09.11.2013
Кардифф
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Кардифф
1 : 0
03.11.2013
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Норвич Сити
0 : 0
26.10.2013
Кардифф
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Челси
4 : 1
19.10.2013
Кардифф
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Кардифф
1 : 2
05.10.2013
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
1 : 2
28.09.2013
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Кардифф
0 : 1
22.09.2013
Тоттенхэм
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Халл Сити
1 : 1
14.09.2013
Кардифф
1' - 90'
59'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Кардифф
0 : 0
31.08.2013
Эвертон
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Кардифф
3 : 2
25.08.2013
Манчестер Сити
83' - 90'
87'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
2 : 0
17.08.2013
Кардифф
Был в запасе
Главные новости
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
4
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
Вчера, 21:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+