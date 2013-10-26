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Норвич Сити - Кардифф
Норвич Сити - Кардифф: обзор матча 26 октября 2013
Норвич Сити
26.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Кардифф
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Д. Хаусон
87'
72'
Замена
К. Беллами
️️️️
Г. Медель
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Г. Хупер
72'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Э. Пилкингтон
72'
Желтая карточка
А. Теттей
59'
46'
Замена
Д. Коуви
️️️️
П. Одемвингие
46'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
К. Бо-Кьюн
24'
Желтая карточка
П. Одемвингие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
7
Питер Уиттингем
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Норвич Сити
13
Карло Нэш
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
4-1-4-1
26
Радди
16
Мартин
6
Тернер
4
Бассонг
13
Ольссон
8
Фер
6
Теттей
16
Хаусон
13
Пилкингтон
23
Снодграсс
88
Хупер
4-1-3-2
1
Маршалл
28
Теофил-Катерин
6
Тернер
3
Тэйлор
29
Колкер
17
Медель
7
Уиттингем
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
13
Пилкингтон
27
Редмонд
27
Редмонд
13
Пилкингтон
16
Хаусон
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
16
Хаусон
88
Хупер
11
Элмандер
11
Элмандер
88
Хупер
27
Одемвингие
21
Коуви
21
Коуви
27
Одемвингие
13
Ким Бо-Кьюн
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
13
Ким Бо-Кьюн
17
Медель
39
Беллами
39
Беллами
17
Медель
Остались в запасе
Норвич Сити
Кардифф
13
Карло Нэш
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Норвич Сити - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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