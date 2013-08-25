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АПЛ 2026/2027
Кардифф - Манчестер Сити
Кардифф - Манчестер Сити: обзор матча 25 августа 2013
Кардифф
25.08.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
60'
А. Гуннарссон
79'
Ф. Кэмпбелл
87'
Ф. Кэмпбелл
52'
Э. Джеко
90+2'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Манчестер Сити
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Ф. Кэмпбелл
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
Д. Матч
️️️️
К. Бо-Кьюн
90'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Д. Коуви
87'
Замена
Д. Коуви
️️️️
К. Беллами
83'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
П. Уиттингем
79'
77'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фернандиньо
Травма
Э. Тэйлор
70'
69'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 1:1!
А. Гуннарссон
60'
55'
Замена
С. Насри
️️️️
Х. Навас
52'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЛЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
13
Ким Бо-Кьюн
ЦП
7
Питер Уиттингем
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Маршалл
3
Тэйлор
6
Тернер
29
Колкер
16
Коннолли
17
Медель
5
Гуннарссон
13
Ким Бо-Кьюн
7
Уиттингем
39
Беллами
22
Кэмпбелл
3-2-2-2-1
1
Харт
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
15
Лескотт
16
Навас
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
13
Ким Бо-Кьюн
77
Матч
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
39
Беллами
21
Коуви
21
Коуви
39
Беллами
22
Кэмпбелл
14
Корнелиус
14
Корнелиус
22
Кэмпбелл
16
Навас
14
Насри
14
Насри
16
Навас
5
Фернандиньо
20
Милнер
20
Милнер
5
Фернандиньо
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
Остались в запасе
Кардифф
Манчестер Сити
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кардифф - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:55 (прямая)
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