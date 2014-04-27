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Сандерленд - Кардифф
Сандерленд - Кардифф: обзор матча 27 апреля 2014
Сандерленд
27.04.2014, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Кардифф
26'
К. Уикхэм
45+1'
Ф. Борини (П)
76'
Э. Джаккерини
86'
К. Уикхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Кардифф
Желтая карточка
К. Гарднер
90'
+5
ГОЛ! 4:0!
К. Уикхэм
Пас отдал
Э. Джаккерини
86'
Желтая карточка
Ф. Борини
84'
Замена
К. Гарднер
️️️️
А. Джонсон
84'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
Д. Коулбэк
84'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
76'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Ф. Борини
76'
74'
Замена
К. Беллами
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
С. Ларссон
73'
64'
Замена
К. Джонс
️️️️
Фабио
Желтая карточка
С. Ларссон
54'
53'
Желтая карточка
Фабио
46'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Коуви
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Борини
45'
+1
45'
Красная карточка
Кала
39'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
С. Вергини
37'
36'
Желтая карточка
Д. Матч
ГОЛ! 1:0!
К. Уикхэм
Пас отдал
С. Ларссон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
23
Магнус Эйкрем
АП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
3
Алонсо
30
Браун
16
О'Ши
2
Вергини
7
Ларссон
4
Коулбэк
6
Каттермол
11
Джонсон
13
Уикхэм
16
Борини
4-1-4-1
1
Маршалл
2
Фабио
28
Теофил-Катерин
16
Кала
29
Колкер
17
Медель
77
Матч
7
Уиттингем
21
Коуви
17
Дели
22
Кэмпбелл
4
Коулбэк
23
Бридкатт
23
Бридкатт
4
Коулбэк
11
Джонсон
8
Гарднер
8
Гарднер
11
Джонсон
7
Ларссон
15
Джаккерини
15
Джаккерини
7
Ларссон
21
Коуви
10
Заа
10
Заа
21
Коуви
22
Кэмпбелл
39
Беллами
39
Беллами
22
Кэмпбелл
2
Фабио
9
Джонс
9
Джонс
2
Фабио
Остались в запасе
Сандерленд
Кардифф
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Джо Льюис
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Сандерленд - Кардифф
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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