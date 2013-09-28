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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Кардифф
Фулхэм - Кардифф: обзор матча 28 сентября 2013
Фулхэм
28.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
45'
Б. Руис
12'
С. Колкер
90+2'
Д. Матч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кардифф
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Матч
Замена
А. Таарабт
️️️️
Д. Бент
86'
81'
Замена
К. Беллами
️️️️
П. Одемвингие
72'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
Д. Бербатов
64'
56'
Замена
Д. Матч
️️️️
К. Бо-Кьюн
ГОЛ! 1:1!
Б. Руис
Пас отдал
С. Ритер
45'
Замена
Б. Руис
️️️️
А. Качаниклич
41'
32'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Колкер
Пас отдал
П. Уиттингем
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Паркер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
4-4-2
13
Стокдейл
15
Ричардсон
45
Аморебиета
4
Хангеланд
27
Ритер
20
Качаниклич
14
Сидуэлл
8
Паркер
23
Касами
10
Бербатов
10
Бент
4-1-3-2
1
Маршалл
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
6
Тернер
3
Тэйлор
17
Медель
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
13
Ким Бо-Кьюн
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
10
Бент
49
Таарабт
49
Таарабт
10
Бент
8
Паркер
14
Карагунис
14
Карагунис
8
Паркер
20
Качаниклич
22
Руис
22
Руис
20
Качаниклич
13
Ким Бо-Кьюн
77
Матч
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
27
Одемвингие
39
Беллами
39
Беллами
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
28
Мэйнард
28
Мэйнард
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Фулхэм
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Фулхэм - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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