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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кардифф
Астон Вилла - Кардифф: обзор матча 09 ноября 2013
Астон Вилла
09.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
76'
Л. Бакуна
84'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Кардифф
Желтая карточка
К. Кларк
90'
+5
Замена
Д. Боуэри
️️️️
Л. Козак
88'
ГОЛ! 2:0!
Л. Козак
Пас отдал
М. Лоутон
84'
82'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
К. Беллами
ГОЛ! 1:0!
Л. Бакуна
76'
75'
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
М. Лоутон
️️️️
К. Эль-Ахмади
74'
65'
Замена
Д. Матч
️️️️
А. Гуннарссон
55'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
П. Одемвингие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
3-1-4-2
1
Гьюзан
12
Влаар
26
Кларк
17
Бэйкер
8
Вествуд
24
Тонев
20
Эль-Ахмади
10
Бакуна
5
Силла
18
Козак
20
Бентеке
4-1-3-2
1
Маршалл
3
Тэйлор
6
Тернер
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
17
Медель
21
Коуви
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
27
Одемвингие
39
Беллами
18
Козак
18
Боуэри
18
Боуэри
18
Козак
20
Эль-Ахмади
38
Лоутон
38
Лоутон
20
Эль-Ахмади
5
Гуннарссон
77
Матч
77
Матч
5
Гуннарссон
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
27
Одемвингие
39
Беллами
28
Мэйнард
28
Мэйнард
39
Беллами
Остались в запасе
Астон Вилла
Кардифф
31
Джед Стир
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
12
Крэйг Нун
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
12
Крэйг Нун
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Астон Вилла - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Вилла Парк
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