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Кардифф - Сандерленд
Кардифф - Сандерленд: обзор матча 28 декабря 2013
Кардифф
28.12.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
6'
Д. Матч
58'
Ф. Кэмпбелл
83'
С. Флетчер
90+5'
Д. Коулбэк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Сандерленд
Желтая карточка
К. Бо-Кьюн
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Д. Коулбэк
Пас отдал
В. Роберж
83'
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Э. Джаккерини
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Ф. Кэмпбелл
82'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
К. Бо-Кьюн
78'
75'
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Ларссон
75'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Л. Каттермол
Замена
Д. Коуви
️️️️
К. Нун
71'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
68'
60'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Д. Матч
58'
46'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Ф. Борини
19'
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:0!
Д. Матч
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
6'
Желтая карточка
Д. Матч
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
7
Питер Уиттингем
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Керслэйк
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
88
Кабрал
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-1-4-1
1
Маршалл
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
28
Джон
6
Тернер
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
77
Матч
12
Нун
7
Уиттингем
22
Кэмпбелл
3-5-2
1
Манноне
27
Бардсли
27
Роберж
23
Диаките
15
Джаккерини
40
Ки Сун-Юн
7
Ларссон
6
Каттермол
3
Доссена
17
Алтидор
16
Борини
12
Нун
21
Коуви
21
Коуви
12
Нун
13
Ким Бо-Кьюн
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
13
Ким Бо-Кьюн
22
Кэмпбелл
14
Корнелиус
14
Корнелиус
22
Кэмпбелл
7
Ларссон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Ларссон
6
Каттермол
4
Коулбэк
4
Коулбэк
6
Каттермол
16
Борини
26
Флетчер
26
Флетчер
16
Борини
Остались в запасе
Кардифф
Сандерленд
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Керслэйк
1
Джордан Пикфорд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Дэвид Керслэйк
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Кардифф - Сандерленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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