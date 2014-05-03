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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Кардифф
Ньюкасл - Кардифф: обзор матча 03 мая 2014
Ньюкасл
03.05.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
18'
Ш. Амеоби
87'
Л. Реми
90+1'
С. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кардифф
ГОЛ! 3:0!
С. Тэйлор
Пас отдал
Л. Реми
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Реми
87'
86'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Фабио
Замена
С. Тэйлор
️️️️
В. Анита
79'
73'
Замена
К. Джонс
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Й. Гуффран
70'
Желтая карточка
М. Дебюши
68'
46'
Замена
К. Беллами
️️️️
К. Бо-Кьюн
Замена
М. Айдара
️️️️
П. Дамметт
46'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Амеоби
Пас отдал
М. Сиссоко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
77
Джордон Матч
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
21
Дон Коуви
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
4-3-3
23
Крул
14
Дамметт
5
Уильямсон
2
Колоччини
26
Дебюши
24
Тиоте
6
Анита
17
Сиссоко
14
Реми
94
Гуффран
26
Амеоби
4-4-1-1
1
Маршалл
2
Фабио
28
Джон
6
Тернер
29
Колкер
77
Матч
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
13
Ким Бо-Кьюн
10
Заа
22
Кэмпбелл
14
Дамметт
21
Айдара
21
Айдара
14
Дамметт
6
Анита
27
Тэйлор
27
Тэйлор
6
Анита
94
Гуффран
32
Гослинг
32
Гослинг
94
Гуффран
2
Фабио
23
Эйкрем
23
Эйкрем
2
Фабио
22
Кэмпбелл
9
Джонс
9
Джонс
22
Кэмпбелл
13
Ким Бо-Кьюн
39
Беллами
39
Беллами
13
Ким Бо-Кьюн
Остались в запасе
Ньюкасл
Кардифф
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Джо Льюис
ВР
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
21
Дон Коуви
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
21
Дон Коуви
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Ньюкасл - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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