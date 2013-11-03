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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Суонси
Кардифф - Суонси: обзор матча 03 ноября 2013
Кардифф
03.11.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
62'
С. Колкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Суонси
90'
+1
Красная карточка
М. Ворм
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
Г. Медель
88'
Желтая карточка
П. Уиттингем
87'
81'
Замена
А. Васкес
️️️️
У. Раутледж
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
П. Одемвингие
75'
71'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Л. Бриттон
65'
Замена
В. Бони
️️️️
Мичу
ГОЛ! 1:0!
С. Колкер
Пас отдал
К. Беллами
62'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Д. Матч
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
6
Тернер
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
3
Тэйлор
17
Медель
77
Матч
21
Коуви
7
Уиттингем
27
Одемвингие
39
Беллами
4-1-2-1-2
13
Ворм
15
Чико
22
Ранхель
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
26
Шелви
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Дайер
25
Мичу
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
13
Ким Бо-Кьюн
17
Медель
77
Матч
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
77
Матч
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
27
Одемвингие
7
Бриттон
8
Посуэло
8
Посуэло
7
Бриттон
15
Раутледж
9
Васкес
9
Васкес
15
Раутледж
25
Мичу
2
Бони
2
Бони
25
Мичу
Остались в запасе
Кардифф
Суонси
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Кардифф - Суонси
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кардифф Сити
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