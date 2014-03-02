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Тоттенхэм - Кардифф
Тоттенхэм - Кардифф: обзор матча 02 марта 2014
Тоттенхэм
02.03.2014, воскресенье, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
28'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кардифф
95'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Сандро
88'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Р. Сольдадо
84'
73'
Замена
К. Джонс
️️️️
Фабио
Замена
Сандро
️️️️
Паулиньо
72'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Таунсенд
70'
64'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
К. Беллами
64'
Замена
Д. Матч
️️️️
А. Гуннарссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Э. Адебайор
28'
12'
Желтая карточка
К. Беллами
12'
Желтая карточка
К. Бо-Кьюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
77
Джордон Матч
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
14
Вертонген
3
Фрайерс
20
Доусон
26
Ноутон
8
Дембеле
18
Паулиньо
12
Леннон
25
Таунсенд
9
Сольдадо
25
Адебайор
3-3-2-2
1
Маршалл
16
Кала
6
Тернер
29
Колкер
2
Фабио
17
Медель
28
Джон
5
Гуннарссон
13
Ким Бо-Кьюн
39
Беллами
22
Кэмпбелл
18
Паулиньо
30
Сандро
30
Сандро
18
Паулиньо
25
Таунсенд
89
Шадли
89
Шадли
25
Таунсенд
9
Сольдадо
9
Кейн
9
Кейн
9
Сольдадо
39
Беллами
17
Дели
17
Дели
39
Беллами
5
Гуннарссон
77
Матч
77
Матч
5
Гуннарссон
2
Фабио
9
Джонс
9
Джонс
2
Фабио
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кардифф
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Тим Шервуд
1
Джо Льюис
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Тоттенхэм - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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